Серхи Роберто осонаёт, что этот сезон станет для него последним в «Барселоне»

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто понимает, что этот сезон станет для него последним в «сине-гранатовой» футболке. По информации от журналиста Габриэля Санса, для всех сторон очевидно, что контракт футболиста не будет продлён.

Напомним, соглашение Роберто с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Контракт с Серхи был продлён в прошлой кампании, но при этом стороны уже тогда понимали, что летом 2024 года игрок уйдёт свободным агентом.

Напомним, после ухода Серхио Бускетса именно Роберто стал новым капитаном «Барселоны». В этом сезоне Серхи провёл 4 матча в чемпионате Испании, где отметился одним голом.