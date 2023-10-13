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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по новому нападающему

13 Октября 2023 • 09:29 Комментировать

В мадридском «Реале» приняли решение отказаться от приобретения нового нападающего в зимнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Последнее время в «королевском» клубе задумывались о подписании игрока в атаку, однако успешные выступления Джуда Беллингема и Хоселу повлияли на окончательное решение «сливочных». Мадридский гранд не станет уделять внимание поиску нападающего в январе.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Беллингем провел восемь поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами. На счету Хоселу пять голов в девяти матчах Ла Лиги.

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