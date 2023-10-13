Президент Ла Лиги Тебас: «ПСЖ» мог бы стать чемпионом по трате денег на ветер»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно трансферной политики руководства французского «ПСЖ».

«Я знаю, что во Франции «ПСЖ» потерял почти 605 миллионов евро. Без финансовых ограничений парижане потеряли бы еще больше. Этот клуб мог бы стать чемпионом по трате денег на ветер», - передает слова руководителя Sport.es.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 15 баллов и занимает третью позицию в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Монако» на два очка. Следующий поединок подопечные Луиса Энрике проведут со «Страсбургом» 21 октября.