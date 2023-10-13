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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Канселу был вынужден оправдываться за отказ дать автограф

13 Октября 2023 • 02:45 Комментировать

Португальский футболист Жоау Канселу только перебрался в «Барселону», но уже рискует поссориться с ее болельщиками. Дело в том, что на Канселу пожаловались - якобы, не хочет раздавать автографы. Игроку пришлось оправдываться и объяснять, в чем дело.

- Речь не о фанатах клуба, а об ушлых молодых ребятах, которые каждый день крутятся там, берут автографы и потом продают их. Я каждый день вижу там одни и те же лица. Они и в парке ко мне подходят, когда я гуляю с дочерью. Это, повторю, происходит каждый день, - цитирует слова Канселу итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Канселу
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