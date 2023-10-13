​Супруга Дани Алвеса: «Для меня он мёртв»

Сидящему в тюрьме Дани Алвесу, бывшему игроку «Барселоны» и «Ювентуса», не стоит рассчитывать на поддержку своей бывшей супруги - она дала понять, что для нее Дани умер.

- Я хочу, чтобы он исчез полностью из моей жизни, его для меня больше нет, он мертв. Все, что я сказала ранее в его поддержку, это лишь потому что он отец моих детей. Но они сами не хотят быть детьми насильника. Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни, - заявила Динора Сантана, бывшая супруга Алвеса.

Напомним, что Дани Алвес был арестован за попытку изнасилования еще в январе, и с тех пор питается баландой в каталонской тюрьме.