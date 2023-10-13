​«Депортиво» пытается оспорить результат дерби из-за... жёлтой карточки

Падение «Депортиво» из Ла-Коруньи продолжается - команда, в 200 году ставшая чемпионом Испании и еще несколько лет радовавшая яркой игрой, опустилась уже в третью лигу испанского футбола, где ее не было с 80-х годов прошлого столетия.

Но и там дела идут ни шатко ни валко - «супер-Депор» плетется на четырнадцатом месте в турнирной таблице и проиграл в минувшие выходные дерби против... второй команды «Сельты».

Но даже принять поражение достойно руководство клуба не готово - теперь оно пытается оспорить поражение из-за желтой карточки, полученной Пабло Мартинесом еще в первом тайме.

Формальная причина - некорректное отображение случившегося в итоговом протоколе матча. Вместо «опасной игры» там была указана подножка.

И это показалось руководству клуба вполне достаточной причиной для того, чтобы покляузничать.