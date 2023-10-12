Тчуамени раскритиковал плотность календаря футбольных матчей

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о загруженности игроков при нынешнем календаре матчей.

«Очевидно, что мы проводим слишком много матчей. Это ни для кого не является сюрпризом. Руководители должны что-то сделать. В какой-то момент нам, как игрокам, тоже следует совершить какой-то поступок. Сыграть 80 матчей невозможно. Нас не спрашивают собственное мнение», — заявил полузащитник, чьи слова приводит L’Equipe.

Напомним, что в нынешнем сезоне в футболке «Реала» Тчуамени провёл 11 матчей в рамках всех состязаний и забил один гол.