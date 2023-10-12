​Черчесов: «Захарян уехал, и сколько он минут сыграл?»

Экс-тренер сборной России поделился мнением о том, нужно ли российским футболистам переезжать в европейские чемпионаты.

«Захарян уехал, и сколько он минут сыграл? Мало. Это не значит, что он не заиграет там, таланта хватит. Нужно ехать туда, где ты можешь прогрессировать. Сейчас мы говорим, что надо уезжать, а завтра будем говорить, что никто из них не играет», - цитирует Черчесова Sport24.

Арсен Захарян в летнее трансферное окно перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». С тех пор испанец поучаствовал в четырёх матчах испанской Ла Лиги, проведя на поле суммарно примерно 60 минут. Результативными действиями Захарян не отмечался.

«Реал Сосьедад» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.