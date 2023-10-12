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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мората высказался насчёт мемов о себе

12 Октября 2023 • 17:32 Комментировать

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората сказал несколько слов насчёт шуток о себе.

«Забавно, когда я говорю, что всегда мечтал играть за эту команду, и люди после этого создают мемы. Но какой ребёнок не мечтает играть за все команды, за которые я играл? Очень многие люди, которые это критикуют, наверняка поменялись бы со мной местами», - сказал Мората в программе El Larguero.

По ходу своей футбольной карьеры Альваро Мората поиграл за «Реал», «Ювентус», «Челси» и «Атлетико».

В сезоне 2023/2024 Альваро Мората забил семь голов в восьми матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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