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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фермин Лопес: «Мне звонил «Реал», но я всегда был фанатом «Барселоны»

12 Октября 2023 • 16:02 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

Центральный полузащитник «Барселона» Фермин Лопес признался, что им интересовался мадридский «Реал».

«Когда я был маленьким, мне звонил мадридский «Реал», но я всегда был фанатом «Барсы», — передает слова Лопеса Madrid Universal.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек появился на поле в шести матчах за основную команду и отметился одним забитым мячом.

Контракт Лопеса с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

После девяти туров «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Фермин Лопес
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