Фермин Лопес: «Мне звонил «Реал», но я всегда был фанатом «Барселоны»

Центральный полузащитник «Барселона» Фермин Лопес признался, что им интересовался мадридский «Реал».

«Когда я был маленьким, мне звонил мадридский «Реал», но я всегда был фанатом «Барсы», — передает слова Лопеса Madrid Universal.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек появился на поле в шести матчах за основную команду и отметился одним забитым мячом.

Контракт Лопеса с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

После девяти туров «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко.