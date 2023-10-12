​Новый контракт Камавинга рассчитан до середины 2029 года, отступные – 1 миллиард евро

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что полузащитник Эдуардо Камавинга продлил контракт с «Реалом». По данным журналиста, новый договор французского футболиста рассчитан до конца июня 2029 года. Ранее другие источники писали о более коротком сроке соглашения – до конца сезона 2027/2028.

Отмечается, что новый контракт Камавинга предусматривает повышение заработной платы. В договоре прописана опция выкупа за 1 миллиард евро.

Эдуардо Камавинга 20 лет. За «Реал» он провёл 110 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач на партнёров.