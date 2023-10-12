В «Барселоне» высказались о планах в отношении Месси

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о Лионеле Месси, который покинул клуб летом 2021 года.

Стоит сказать, что в последнее время в прессе появлялись слухи о возможном переходе Месси в «Барселону» на правах аренды зимой.

«Единственное, чего я хотел бы – и этот день обязательно наступит, когда обстоятельства будут благоприятными, – это чтобы мы моли воздать ему большую дань уважения. Он этого заслуживает, и мы очень этого ждём.

Остальное – лишь предположения, мы даже не говорим на эту тему, поскольку уже многое было сказано», - сказал Ромеу L'Esportiu.

В настоящий момент Лионель Месси представляет «Интер Майами».

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