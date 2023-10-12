​В «Реал Сосьедаде» рассказали о ситуации Захаряна

В пресс-службе «Реал Сосьедада» ответили на вопрос о текущей ситуации полузащитника команды Арсена Захаряна.

Стоит напомнить, что недавно Захарян перенёс болезнь. В настоящий же момент проблем со здоровьем у российского футболиста нет.

«Он хорошо работает с товарищами по команде, у него вообще нет проблем», - ответ из «Реал Сосьедада» приводит ТАСС.

После летнего трансфера Арсен Захарян успел поучаствовать в трёх матчах чемпионата Испании. В каждом из них россиянин выходил на замену. Результативными действиями Захарян не отмечался.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 21 октября – против «Мальорки».