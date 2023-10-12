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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» принял решение по Иско слухи

12 Октября 2023 • 13:12 Комментировать

Полузащитник Иско может задержаться в севильском «Бетисе», об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, руководство клуба довольно выступлениями 31-летнего футболиста и готово подписать с ним новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между хавбеком и «Бетисом» истекает в конце июня 2024 года.

Иско перешел в севильскую команду минувшим летом на правах свободного агента.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник провел девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. В его пассиве три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско
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