Полузащитник Иско может задержаться в севильском «Бетисе», об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, руководство клуба довольно выступлениями 31-летнего футболиста и готово подписать с ним новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между хавбеком и «Бетисом» истекает в конце июня 2024 года.

Иско перешел в севильскую команду минувшим летом на правах свободного агента.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник провел девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. В его пассиве три желтые карточки.