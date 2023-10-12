Зидан договаривается с испанским суперклубом

Мадридский «Реал» еще не определился с преемником Карло Анчелотти на посту главного тренера команды. По завершении сезона итальянец может перейти на работу в сборную Бразилии.

Как сообщил инсайдер Хосе Альварес в эфире El Chiringuito, основным кандидатом на пост рулевого «королевского» клуба считается французский специалист Зинедин Зидан, который уже дважды тренировал «сливочных» и приводил их к победам в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Стороны ведут переговоры о возобновлении сотрудничества.

Напомним, что «Зизу» находится без работы с мая 2021 года.

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