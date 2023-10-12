Агент Роке: «Витор и «Барселона» хотят, чтобы он присоединился к команде в январе»

Андре Кари, агент нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке, дал понять, что его клиент с большой долей вероятности присоединится к «Барселоне» в январе. Напомним, бразилец оформил переход в каталонский клуб минувшим летом, но остался в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.

«Витор и «Барселона» хотят, чтобы он присоединился к команде в январе. С «Атлетико Паранаэнсе» уже было согласовано то, что Роке перейдёт зимой. В данный момент Витор продолжает восстанавливаться после травмы. По ощущениям можем сказать, что ему потребуется около четырёх недель», – цитирует агента Esports RAC 1.