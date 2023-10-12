Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании

Опытный центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос имеет шансы вернуться в сборную Испании. Об этом высказался главный тренер команды Луис де ла Фуэнте.

«Всегда нужно уважать футболистов, которых вызывали в сборную. Как мне показалось, Серхио попрощался с национальной командой. Но наши двери для него всегда открыты», - приводит слова специалиста Tribal Football.

Рамос выступал за сборную Испании с 2005 по 2021 год. В составе «красно фурии» защитник провел 180 поединков, в которых отметился 23 забитыми мячами. Вместе с национальной командой Серхио становился чемпионом мира и дважды – триумфатором Евро.