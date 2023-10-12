Хави надеется, что де Йонг вернётся к эль класико

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес всё ещё надеется, что полузащитник Френки де Йонг вернётся на поле к матчу против мадридского «Реала» в чемпионате Испании, который состоится в конце октября.

По информации от журналиста Фернандо Поло, Хави хоть и рассчитывает на нидерландца в эль класико, но понимает, что многое будет зависеть от ощущений самого футболиста. Если де Йонг почувствует, что не готов к игре, то медицинский персонал не будет рисковать его здоровьем.

Напомним, в лазарете «Барселоны» пока также находятся полузащитник Педри, вингер Рафинья Диас, а также лучший бомбардир команды Роберт Левандовски.