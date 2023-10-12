Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави надеется, что де Йонг вернётся к эль класико

12 Октября 2023 • 10:37 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес всё ещё надеется, что полузащитник Френки де Йонг вернётся на поле к матчу против мадридского «Реала» в чемпионате Испании, который состоится в конце октября.

По информации от журналиста Фернандо Поло, Хави хоть и рассчитывает на нидерландца в эль класико, но понимает, что многое будет зависеть от ощущений самого футболиста. Если де Йонг почувствует, что не готов к игре, то медицинский персонал не будет рисковать его здоровьем.

Напомним, в лазарете «Барселоны» пока также находятся полузащитник Педри, вингер Рафинья Диас, а также лучший бомбардир команды Роберт Левандовски.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на защитника сборной Аргентины
10:37 · Испания. Ла Лига
Хави надеется, что де Йонг вернётся к эль класико
08:03 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» раскрыли зарплату Фелиша
07:38 · Испания. Ла Лига
Модрич признался, что думает о Гюлере
07:07 · Англия. Премьер-лига
Каррагер отреагировал на завершение карьеры Азара
01:19 · Испания. Ла Лига
Вальверде и Камавинга продлили контракты с «Реалом» до 2028 года
11 Октября
23:55 · Испания. Ла Лига
​Модрич: «Я готов играть каждые три дня»
23:04 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нацелился на экс-игрока «Барселоны» из АПЛ слухи
21:45 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Я всегда хочу играть»
21:17 · Испания. Ла Лига
Хоселу объяснил, почему ему будет сложно стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
20:39 · Германия. Бундеслига
«Барселона» покупает Ольмо — раскрыта сумма трансфера слухи
18:45 · Германия. Бундеслига
«Реал» следит за Ольмо слухи
18:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» определился с тремя штатными пенальтистами слухи
17:26 · Испания. Ла Лига
Мората — о судействе: Все знают, как судят «Реал», а как «Атлетико» 3
17:15 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» — это команда, которая меня больше всего веселит и заставляет страдать»
Все новости
Рекомендуем