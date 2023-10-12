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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» раскрыли зарплату Фелиша

12 Октября 2023 • 08:03 Комментировать

Эдуард Ромеу, занимающий пост вице-президента каталонской «Барселоны», рассказал о заработной плате нападающего команды Жоау Фелиша.

«Фелиш получает 400 тысяч евро? Да, так и есть. После перехода в «Барселону» Жоау показывает невероятную игру. Надеемся, что в конце сезона у нас возникнет «проблема» с необходимостью оставить его в команде на более длительный срок», - передает слова руководителя Lesportiu.

Фелиш перешел в «Барселону» из мадридского «Атлетико» на правах аренды. В составе «сине-гранатовых» португальский форвард поучаствовал в семи поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Фелиш Эдуард Ромеу
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