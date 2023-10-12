Модрич признался, что думает о Гюлере

Опытный хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о талантливом новичке команды Арда Гюлере.

«Арда – хороший парень с большим талантом. Жаль, что повреждение мешает ему доказать это. Впереди у Гюлера блестящая карьера, он принесет много радости поклонникам «Реала». Ему нужно оставаться самим собой, не нужно сравнивать его с кем-то. Даже со мной», - передает слова хорватского футболиста газета Marca.

Гюлер перебрался в «королевский» клуб из стамбульского «Фенербахче» минувшим летом. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до 2029 года.