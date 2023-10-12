Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде и Камавинга продлили контракты с «Реалом» до 2028 года

12 Октября 2023 • 01:19 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Осасуна

Полузащитники мадридского «Реала» Федерико Вальдерде и Эдуардо Камавинга продлили соглашения с «королевским» клубом.

По информации COPE, оба футболиста испанского гранда подписали новые контракты до 2028 года. Условия, достигнутые в ходе переговоров, не разглашаются.

Отметим, что предыдущие соглашения уругвайца и француза было рассчитаны до 2027 года. Вальверде выступает за «Реал» с 2018 года, а Камавинга - с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает их стоимость соответственно в 100 и 85 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде Эдуардо Камавинга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
01:19 · Испания. Ла Лига
Вальверде и Камавинга продлили контракты с «Реалом» до 2028 года
11 Октября
23:55 · Испания. Ла Лига
​Модрич: «Я готов играть каждые три дня»
23:04 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нацелился на экс-игрока «Барселоны» из АПЛ слухи
21:45 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Я всегда хочу играть»
21:17 · Испания. Ла Лига
Хоселу объяснил, почему ему будет сложно стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
20:39 · Германия. Бундеслига
«Барселона» покупает Ольмо — раскрыта сумма трансфера слухи
18:45 · Германия. Бундеслига
«Реал» следит за Ольмо слухи
18:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» определился с тремя штатными пенальтистами слухи
17:26 · Испания. Ла Лига
Мората — о судействе: Все знают, как судят «Реал», а как «Атлетико» 3
17:15 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» — это команда, которая меня больше всего веселит и заставляет страдать»
17:11 · Германия. Бундеслига
Названы самые непобедимые клубы топ-10 лиг Европы в этом сезоне
17:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделает ставку на испанцев слухи
16:41 · Испания. Ла Лига
Куртуа: Азар завершил карьеру? Это не стало для меня неожиданностью
15:39 · Испания. Ла Лига
Один из самых талантливых игроков поколения завершил карьеру: «Реал» сломал карьеру Эдена Азара 2
15:24 · Испания. Ла Лига
Мората: «У меня были варианты из Саудовской Аравии»
Все новости
Рекомендуем