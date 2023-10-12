Вальверде и Камавинга продлили контракты с «Реалом» до 2028 года

Полузащитники мадридского «Реала» Федерико Вальдерде и Эдуардо Камавинга продлили соглашения с «королевским» клубом.

По информации COPE, оба футболиста испанского гранда подписали новые контракты до 2028 года. Условия, достигнутые в ходе переговоров, не разглашаются.

Отметим, что предыдущие соглашения уругвайца и француза было рассчитаны до 2027 года. Вальверде выступает за «Реал» с 2018 года, а Камавинга - с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает их стоимость соответственно в 100 и 85 миллионов евро.