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​Модрич: «Я готов играть каждые три дня»

11 Октября 2023 • 23:55 Комментировать
Хорватия
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Турция
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Через 21 ч. 26 мин.

Полузащитник «Реала» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич подчеркнул, что находится в отличной физической форме.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Модрич получает в «Реале» не так много игрового времени, как было раньше.

«Я хочу играть. Если необходимо, готов играть каждые три дня, потому что чувствую себя физически хорошо. Всё, что происходит вокруг меня, - это нормальный процесс, поэтому я принимаю это. Я должен быть готов морально. Я принимаю это и иду дальше», - сказал Модрич журналистам.

Ближайший матч сборная Хорватии проведёт 12 октября – против Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич
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ХОРВАТИЯ ТУРЦИЯ
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