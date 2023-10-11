​Модрич: «Я готов играть каждые три дня»

Полузащитник «Реала» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич подчеркнул, что находится в отличной физической форме.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Модрич получает в «Реале» не так много игрового времени, как было раньше.

«Я хочу играть. Если необходимо, готов играть каждые три дня, потому что чувствую себя физически хорошо. Всё, что происходит вокруг меня, - это нормальный процесс, поэтому я принимаю это. Я должен быть готов морально. Я принимаю это и иду дальше», - сказал Модрич журналистам.

Ближайший матч сборная Хорватии проведёт 12 октября – против Турции.