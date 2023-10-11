Звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует приобрести себе дом в столице Испании — Мадриде. Об этом рассказывает журналист Эдуарду Агирре.

По сведениям источника, 24-летний футболист уже забронировал дом в Мадриде, который намерен купить в ближайшем будущем.

Напомним, минувшим летом возможный переход Мбаппе в «Реал» стал одним из главных инфоповодов трансферного окна, однако сделка так и не состоялась.

Действующий трудовой договор нападающего с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.