Мората — о судействе: Все знают, как судят «Реал», а как «Атлетико»

Бывший нападающий «Реала» Альваро Мората, ныне выступающий за «Атлетико», высказался о судействе в Ла Лиге.

«Судьи относятся к «Атлетико» так же, как к «Реалу»? Вы же знаете ответ, и все его знают», — цитирует Морату COPE.

В текущем сезоне 30-летний форвард появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, в которых стал автором семи забитых мячей.

После девяти туров «Атлетико» находится на четвертой строчке в турнирной таблице испанского чемпионата. «Реал» — лидер Ла Лиги.

Ранее Мората сообщил, что принял решение по своему будущему. Напомним, контракт футболиста с «матрасниками» истекает следующим летом.