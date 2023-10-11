Мората: «У меня были варианты из Саудовской Аравии»

Форвард «Атлетико» Мадрид Альваро Мората ответил на вопрос о возможном переходе в саудовский клуб.

«У меня были варианты из Саудовской Аравии. Не знаю, сумасшедшие ли это команды, которые меня хотят, но у меня всегда есть варианты», — приводит слова Мораты El Larguero.

30-летний испанец выступает за «Атлетико» с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в восьми матчах во всех турнирах и забил семь мячей. Контракт Мораты с «матрасниками» рассчитан до середины следующего года.

Ранее футболист рассказал, что принял решение остаться в «Атлетико» и скоро подпишет с клубом новое соглашение.