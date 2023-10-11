Топ-игрок «Реала» вернулся в строй

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба, который находился в лазарете из-за повреждения, возобновил тренировки. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Как сообщается на страницах источника, австрийский футболист проводит занятия с командой. Давид будет готов вернуться на поле после перерыва на международные матчи. Следующий поединок подопечные Карло Анчелотти проведут против «Севильи» 21 октября.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 31-летний австрийский защитник сыграл семь матчей. Алаба отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.