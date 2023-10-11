Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Топ-игрок «Реала» вернулся в строй

11 Октября 2023 • 13:57 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба, который находился в лазарете из-за повреждения, возобновил тренировки. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Как сообщается на страницах источника, австрийский футболист проводит занятия с командой. Давид будет готов вернуться на поле после перерыва на международные матчи. Следующий поединок подопечные Карло Анчелотти проведут против «Севильи» 21 октября.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 31-летний австрийский защитник сыграл семь матчей. Алаба отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
15:24 · Испания. Ла Лига
Мората: «У меня были варианты из Саудовской Аравии»
14:54 · Англия. Премьер-лига
​Кепа заявил, что не хочет возвращаться из «Реала» в «Челси»
13:57 · Испания. Ла Лига
Топ-игрок «Реала» вернулся в строй
12:10 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Барселону» зимой слухи
12:01 · Италия. Серия А
«Реал» и «Атлетико» претендуют на итальянского защитника слухи
11:55 · Англия. Премьер-лига
Санчо может перейти в испанский суперклуб слухи
10:03 · Испания. Ла Лига
Быстров: «Азара погубил «Реал»
09:39 · Испания. Ла Лига
Кепа: «Не вижу, что сейчас в мире кто-то играет на уровне Беллингема»
09:17 · Испания. Ла Лига
Представитель «Реала»: «ПСЖ» завалил Мбаппе деньгами, и он остался»
08:31 · Англия. Премьер-лига
Беллингем отказал суперклубу АПЛ ради «Реала» 2
08:10 · Испания. Ла Лига
Мората принял решение по «Атлетико» 1
07:57 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» Хоселу высмеял Беллингема
07:28 · Испания. Ла Лига
Гюлер вернулся в состав «Реал»
03:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбыла из борьбы за юного бразильца, на которого претендуют «Реал», «Бавария» и гранды АПЛ слухи
02:20 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Знаю, что способен добиться успеха в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем