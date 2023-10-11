Кепа: «Не вижу, что сейчас в мире кто-то играет на уровне Беллингема»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага поделился мнением о выступлениях английского полузащитника Джуда Беллингема в составе «королевского» клуба.

«Если говорить в общем, то я не вижу, кто сейчас находится с Джудом на одном уровне. Мы все видим, на что он способен в каждом матче. Надеемся, что Беллингем продолжит так играть. Этот парень полезен для команды по всему полю», - передают слова вратаря испанские СМИ.

Беллингем перешел в мадридский топ-клуб из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. В десяти матчах за «Реал» хавбек забил десять голов и отдал два ассиста.