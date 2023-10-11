Представитель «Реала»: «ПСЖ» завалил Мбаппе деньгами, и он остался»

Представитель руководства мадридского «Реала» Хосе Мануэль Отеро высказался о решении нападающего Килиана Мбаппе продолжать выступления за французский клуб «ПСЖ».

«Килиан еще молодой парень. Клуб завалил его деньгами, поэтому он решил остаться. Думаю, сейчас Мбаппе жалеет о своем решении и дал бы другой ответ. Он наверняка думает, что уже мог бы выиграть Лигу чемпионов», - передает слова Отеро AS.

Напомним, что Килиан выступает за парижский топ-клуб с июля 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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