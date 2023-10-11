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Мората принял решение по «Атлетико»

11 Октября 2023 • 08:10 Комментировать (1)

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората принял решение подписать новое трудовое соглашение с «матрасниками». Об этом сообщил сам игрок, его слова приводит инсайдер Николо Скира.

«Я был близок к уходу из клуба, но после беседы с Диего Симеоне решил остаться. Мы подпишем новый трудовой договор», - рассказал 30-летний испанский нападающий.

Мората выступает за мадридскую команду с лета 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Альваро составляет 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
11 Октября 2023 в 08:54
странно, ведь больше двух лет он в одной команде никогда не был.
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