Форвард «Реала» Хоселу высмеял Беллингема

Центрфорвард мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением об одноклубнике Джуде Беллингеме. В ходе интервью нападающий посмеялся над уровнем испанского языка хавбека.

«Беллингем невнятно разговаривает на испанском языке. В этом плане он очень забавный парень», - передает слова Хоселу портал Goal.com.

Напомним, что 20-летний англичанин перешел в мадридский гранд в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». Сумма сделки составила 103 миллиона евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Джуд поучаствовал в восьми матчах, записав на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи.