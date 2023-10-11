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Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Реала» Хоселу высмеял Беллингема

11 Октября 2023 • 07:57 Комментировать

Центрфорвард мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением об одноклубнике Джуде Беллингеме. В ходе интервью нападающий посмеялся над уровнем испанского языка хавбека.

«Беллингем невнятно разговаривает на испанском языке. В этом плане он очень забавный парень», - передает слова Хоселу портал Goal.com.

Напомним, что 20-летний англичанин перешел в мадридский гранд в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». Сумма сделки составила 103 миллиона евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Джуд поучаствовал в восьми матчах, записав на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу Джуд Беллингем
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