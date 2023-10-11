Гюлер вернулся в состав «Реал»

Турецкий полузащитник Арда Гюлер, выступающий за мадридский «Реал», возобновил тренировочные занятия в общей группе. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Напомним, что 18-летний футболист получил травмы на одной из тренировок, из-за чего выбыл на месяц. После трансфера в мадридский гранд Гюлер еще не провел ни одного официального поединка за «сливочных».

Арда перебрался в мадридский гранд минувшим летом из стамбульского «Фенербахче». Полузащитник заключил с испанским топ-клубом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2029 года.