«Барселона» решила не участвовать в гонке за 17-летним Луисом Гильерме из «Палмейраса».

Атакующий полузащитник, успевший провести 15 поединков за первую команду «Палмейраса» в Серии А, привлёк внимание скаутов европейских топ-клубов. По сообщениям Mundo Deportivo, из числа претендентов на Гильерме выбыла «Барселона». Интерес к вундеркинду сохраняют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», а также английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Трансферная стоимость Луиса Гильерме оценивается экспертами портала Transfermarkt в 7 млн евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до середины 2025 года.