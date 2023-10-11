Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выбыла из борьбы за юного бразильца, на которого претендуют «Реал», «Бавария» и гранды АПЛ слухи

11 Октября 2023 • 03:51 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
...
Атлетико Минейро
20.10 01:00

«Барселона» решила не участвовать в гонке за 17-летним Луисом Гильерме из «Палмейраса».

Атакующий полузащитник, успевший провести 15 поединков за первую команду «Палмейраса» в Серии А, привлёк внимание скаутов европейских топ-клубов. По сообщениям Mundo Deportivo, из числа претендентов на Гильерме выбыла «Барселона». Интерес к вундеркинду сохраняют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», а также английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Трансферная стоимость Луиса Гильерме оценивается экспертами портала Transfermarkt в 7 млн евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бавария Барселона Палмейрас Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Луис Гильерме
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАЛМЕЙРАС САН-ПАУЛУ АТЛЕТИКО МИНЕЙРО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
03:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбыла из борьбы за юного бразильца, на которого претендуют «Реал», «Бавария» и гранды АПЛ слухи
02:20 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Знаю, что способен добиться успеха в «Барселоне»
01:55 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» недовольны агентом Дэвиса – он намекал на интерес к переходу в «Реал» слухи
01:44 · Испания. Ла Лига
Мендилибар попрощался с «Севильей»
01:43 · Испания. Ла Лига
«Я был близок к уходу» – Мората рассказал, почему решил остаться в «Атлетико»
01:32 · Испания. Ла Лига
​«Бетис» усилится опытным греческим защитником
01:17 · Испания. Ла Лига
Браим Диас решил выступать за сборную Марокко слухи
01:10 · Испания. Ла Лига
Гюндоган надеется, что его опыт поможет «Барселоне» преуспеть в Лиге чемпионов
00:46 · Испания. Ла Лига
Дель Пьеро: «Посмотрите, что «Реал» сделал с Винисиусом»
00:32 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес рассказал, кого считает лучшим игроком мира после Месси
10 Октября
23:57 · Испания. Ла Лига
Куртуа рассказал, как проходит его восстановление
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Алькантары слухи
22:58 · Испания. Ла Лига
Анри объяснил успех Беллингема в «Реале»
22:57 · Италия. Серия А
​«Реал» заинтересовался Тшау
22:36 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Кажется, что Беллингему не 20 лет, а 30»
Все новости
Рекомендуем