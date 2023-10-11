Ферран Торрес: «Знаю, что способен добиться успеха в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес не сомневается в своих способностях.

Минувшим летом в прессе регулярно появлялась информация о готовности «Барселоны» продать Торреса, на что тот отвечал намерением остаться и доказать свою пригодность.

«Мой уход? Нет, я не обсуждал это с Хави, и я уже говорил, что никуда не ухожу. Я всегда чётко давал понимать, что намерен остаться, у меня контракт с «Барселоной». Я добьюсь успеха в этом клубе, потому что чувствую, что способен на это», – приводит Barca Universal слова 23-летнего испанца.

На счету Феррана Торреса четыре забитых мяча в десяти матчах за «сине-гранатовых» в текущем сезоне.