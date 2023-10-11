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«Я был близок к уходу» – Мората рассказал, почему решил остаться в «Атлетико»

11 Октября 2023 • 01:43 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
21.10 22:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората объяснил решение остаться в клубе.

Интерес к испанцу в летнее трансферное окно проявляли представители чемпионата Саудовской Аравии, также на 30-летнего форварда претендовали клубы Серии А.

«Я был близок к тому, чтобы уйти, потому что хотел чувствовать себя важным для команды. Я разговаривал с тренером, с Коке, Эрмосо, Льоренте, и после этого уйти было невозможно. Беседа с Симеоне оказала ключевое влияние на моё итоговое решение», – цитируют Морату El Larguero и журналист Хави Гомес.

Контракт Альваро Мораты с «Атлетико» рассчитан до середины следующего года. В текущей кампании игрок забил семь голов в восьми матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората Диего Симеоне
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