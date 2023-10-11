Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Бетис» усилится опытным греческим защитником

11 Октября 2023 • 01:32 Комментировать
Хетафе
...
Бетис
21.10 17:15

Опытный греческий защитник Сократис Папастатопулос вскоре присоединится к «Бетису», в этом очень заинтересован наставник севильского клуба Мануэле Пеллегрини. Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента после расставания со своим  предыдущим клубом - «Олимпакосом». Об интересе «Бетиса» к этому сотрудничеству сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

В прошлом Папастатопулос успел поиграть в Италии за «Милан» и «Дженоа», а также в Германии за «Вердер» и дортмундскую «Боруссию». Привлекается для выступлений в сборной Греции, за которую на данный момент провел уже девяносто матчей.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Сократис Папастатопулос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БЕТИС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
01:44 · Испания. Ла Лига
Мендилибар попрощался с «Севильей»
01:43 · Испания. Ла Лига
«Я был близок к уходу» – Мората рассказал, почему решил остаться в «Атлетико»
01:32 · Испания. Ла Лига
​«Бетис» усилится опытным греческим защитником
01:17 · Испания. Ла Лига
Браим Диас решил выступать за сборную Марокко слухи
01:10 · Испания. Ла Лига
Гюндоган надеется, что его опыт поможет «Барселоне» преуспеть в Лиге чемпионов
00:46 · Испания. Ла Лига
Дель Пьеро: «Посмотрите, что «Реал» сделал с Винисиусом»
00:32 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес рассказал, кого считает лучшим игроком мира после Месси
10 Октября
23:57 · Испания. Ла Лига
Куртуа рассказал, как проходит его восстановление
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Алькантары слухи
22:58 · Испания. Ла Лига
Анри объяснил успех Беллингема в «Реале»
22:57 · Италия. Серия А
​«Реал» заинтересовался Тшау
22:36 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Кажется, что Беллингему не 20 лет, а 30»
21:56 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» прокомментировали возможное возвращение Месси
21:48 · Испания. Ла Лига
Рамос прокомментировал решение Азара завершить карьеру
21:19 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «В какой-то момент казалось, что Мбаппе вот-вот перейдёт в «Реал»
Все новости
Рекомендуем