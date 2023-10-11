​«Бетис» усилится опытным греческим защитником

Опытный греческий защитник Сократис Папастатопулос вскоре присоединится к «Бетису», в этом очень заинтересован наставник севильского клуба Мануэле Пеллегрини. Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента после расставания со своим предыдущим клубом - «Олимпакосом». Об интересе «Бетиса» к этому сотрудничеству сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

В прошлом Папастатопулос успел поиграть в Италии за «Милан» и «Дженоа», а также в Германии за «Вердер» и дортмундскую «Боруссию». Привлекается для выступлений в сборной Греции, за которую на данный момент провел уже девяносто матчей.