Гюндоган надеется, что его опыт поможет «Барселоне» преуспеть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган надеется вдохновить товарищей по команде на успехи в Лиге чемпионов.

32-летний футболист стал победителем самого престижного еврокубка в прошлом сезоне в составе «Манчестер Сити», после чего решил отправиться за новым вызовом в Каталонию.

«Я хорошо умею оценивать, что необходимо команде, чтобы пройти как можно дальше, и я надеюсь донести это до своих товарищей, чтобы помочь им. К счастью, наш тренер уже выигрывал Лигу чемпионов. Думаю, в «Барселоне» сейчас четыре или пять игроков, у которых есть опыт победы в турнире. В этом плане на нас лежит важная ответственность – мы должны помогать остальным», – приводит пресс-служба «Барселоны» слова Гюндогана.