Ферран Торрес рассказал, кого считает лучшим игроком мира после Месси

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес ответил на вопрос о лучшем футболисте мира на данный момент.

23-летний испанец, проводящий свой третий сезон в «Барселоне», высоко оценивает талант главных мировых звёзд нового поколения – Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна: «Лучший игрок, если не считать Месси? Можно назвать нескольких игроков высочайшего уровня, как, например, Мбаппе и Холанн», – цитируют испанские СМИ Торреса, забившего четыре гола в десяти матчах за «Барселону» в текущем сезоне.

Напомним, что именно Мбаппе и Холанн считаются главными конкурентами Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч».