В «Барселоне» прокомментировали возможное возвращение Месси

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу отреагировал на слухи о возможном возвращении Лионеля Месси.

«Интер Майами» не сумел попасть в плей-офф МЛС, что надолго оставит 36-летнюю суперзвезду без игровой практики. По заявлениям различных источников, «Барселона» может арендовать аргентинца в январе.

«Возвращение Месси? Мы хотим удостоить его почести, когда будут подходящие обстоятельства. Он этого заслуживает, и мы с нетерпением ждём, когда сможем осуществить задуманное. Всё остальное – лишь домыслы, о которых мы не будем говорить», – приводит Barca Universal слова Эдуарда Ромеу.