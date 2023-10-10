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Гюндоган: «Не думаю, что мог быть более подходящий момент для перехода в «Барселону»

10 Октября 2023 • 20:54 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о том, как решился на переезд в Каталонию.

Немецкий футболист, напомним, не стал продлевать контракт с «Манчестер Сити», вместо этого присоединившись к «Барселоне» в качестве свободного агента.

«Я следил за «Барселоной» с детства, и мне всегда нравилось, как играет команда. Это один из лучших клубов в мире. Я провёл семь замечательных лет в Манчестере. В прошлом сезоне мы смогли выиграть Лигу чемпионов, и я посчитал, что более удачного момента для перехода быть не может. Я рад, что начал новую главу, мне всё нравится в «Барселоне», чувствую себя счастливым», – рассказал в интервью официальному сайту каталонского клуба Гюндоган.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
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