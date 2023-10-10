​Сборная Марокко претендует на услуги Ламина Ямаля

Испанский вундеркинд Ламин Ямаль успел сыграть два матча за испанскую сборную, но, несмотря на это, он все еще может оказаться в сборной Марокко. Об этом сообщает испанское издание AS. Ямаль не сыграет в матчах против сборных Шотландии и Норвегии, что дарит надежду марокканцам на то, что игрок решит - лучше стабильное место в африканской команде, чем журавль в небе в испанской сборной.

И местная федерация футбола сейчас пробует охмурить игрока и убедить его выступить за марокканцев. Прицел, конечно же, делается на 2030 год, когда, как известно, чемпионат мира пройдет в том числе и в Марокко.