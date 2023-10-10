Вице-президент «Барселоны» – о регистрации Роке: «Мы сделаем всё возможное, чтобы угодить Хави»

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал о планах клуба относительно регистрации нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

«Сине-гранатовые» ещё летом оформили покупку бразильца за 40 млн евро, однако зарегистрировать его смогут только в новом году.

«Регистрация Роке в январе? Посмотрим, как всё будет развиваться. Мы можем сделать это в январе или в июне, всё будет зависеть от технической стороны. Мы сделаем всё возможное, чтобы угодить нашему тренеру, как и всегда. Нам нужно уложиться в правила финансового фейр-плэй, и мы предпримем для этого максимальные усилия», – цитирует Barca Universal Ромеу.

В 22 матчах нынешнего розыгрыша бразильской Серии А 18-летний Витор Роке отметился 11 голами.