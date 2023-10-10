​Наставник «Мальорки» жёстко раскритиковал формат ЧМ-2030

Мексиканский специалист, наставник «Мальорки» Хавьер Агирре, высказался категорически против нового формата проведения чемпионата мира в 2030 году, начинаться который будет в Южной Америке, а проходить на территории Испании, Португалии и Марокко. Агирре назвал идею абсурдной.

- Какой абсурд! Приходится летать, один раз - это с удовольствием, я был на многих чемпионатах мира и летал, но сейчас все лишь одно - летать, летать, летать. В Аргентину, потом в Испанию, потом в Марокко. Мне все это кажется дурацкой затеей, не нравится, - цитирует слова Агирре El Chiringuito TV.