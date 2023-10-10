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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Наставник «Мальорки» жёстко раскритиковал формат ЧМ-2030

10 Октября 2023 • 18:44 Комментировать

Мексиканский специалист, наставник «Мальорки» Хавьер Агирре, высказался категорически против нового формата проведения чемпионата мира в 2030 году, начинаться который будет в Южной Америке, а проходить на территории Испании, Португалии и Марокко. Агирре назвал идею абсурдной.

- Какой абсурд! Приходится летать, один раз - это с удовольствием, я был на многих чемпионатах мира и летал, но сейчас все лишь одно - летать, летать, летать. В Аргентину, потом в Испанию, потом в Марокко. Мне все это кажется дурацкой затеей, не нравится, - цитирует слова Агирре El Chiringuito TV.


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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Хавьер Агирре чм-2030
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