«Севилья» посредством своего официального сайта объявила о назначении на должность главного тренера Диего Алонсо. 48-летний уругваец подписал контракт, который рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Уже во вторник вечером Диего Алонсо проведёт первую тренировку в «Севилье».

Отметим, что на днях «Севилья» объявила об отставке Хосе Луиса Мендилибара с поста рулевого команды. На текущий момент андалузцы располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

Диего Алонсо в начале года покинул должность главного тренера сборной Уругвая. С тех пор тренерской работы у него не было.