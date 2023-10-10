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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Севилья» подписала контракт с новым тренером

10 Октября 2023 • 17:15 Комментировать

Новым главным тренером «Севильи» станет Диего Алонсо. Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, 48-летний уругвайский специалист уже подписал контракт с андалузским клубом. Договор рассчитан до конца сезона 2023/2024 и включает в себя опцию возможного продления ещё на сезон.

В ближайшее время «Севилья» должна объявить о назначении Алонсо официально. Последним местом работы этого тренера была сборная Уругвая.

Отмечается, что «Севилья» пыталась пригласить Марсело Гальярдо, но позиции сторон были далеки в финансовом плане. 

«Севилья» сейчас занимает 14-е место в таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Диего Алонсо
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