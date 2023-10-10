​«Севилья» подписала контракт с новым тренером

Новым главным тренером «Севильи» станет Диего Алонсо. Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, 48-летний уругвайский специалист уже подписал контракт с андалузским клубом. Договор рассчитан до конца сезона 2023/2024 и включает в себя опцию возможного продления ещё на сезон.

В ближайшее время «Севилья» должна объявить о назначении Алонсо официально. Последним местом работы этого тренера была сборная Уругвая.

Отмечается, что «Севилья» пыталась пригласить Марсело Гальярдо, но позиции сторон были далеки в финансовом плане.

«Севилья» сейчас занимает 14-е место в таблице Ла Лиги.