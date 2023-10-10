​Известен срок нового контракта Винисиуса с «Реалом»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор уже согласовал новый контракт с мадридским клубом. Как сообщает Relevo, трудовое соглашение бразильца рассчитано до конца сезона 2026/2027 и предусматривает серьёзное повышение заработной платы.

Отмечается, что из-за болезни президента «Реала» Флорентино Переса официальное объявление о продлении контракта с Винисиусом сместилось по срокам до следующей недели. При этом больших торжеств «сливочные» не планируют – на мероприятии будут присутствовать только представители «Реала» и близкие игрока.

За «Реал» Винисиус Жуниор провёл 232 матча, в которых забил 62 гола и отдал 65 результативных передач на партнёров.