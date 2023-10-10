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​В «Реале» рассказали, когда ждут Мбаппе

10 Октября 2023 • 16:47 Комментировать (1)

Хосе Мануэль Отеро, член правления «Реала», высказался о звёздном Килиане Мбаппе. Функционер дал понять, что французского форварда ждут в Мадриде следующим летом.

«Чтобы перейти в «Реал» минувшим летом, Мбаппе пришлось бы отказаться от какого-то огромного бонуса. И платить за трансфер, чтобы Мбаппе пришёл на год раньше, было абсурдно.

Мы ожидаем, что Мбаппе думает так же, как Беллингем. Он достигнет славы в «Реале», а до тех пор будет ходить около неё.

Я надеюсь, что Мбаппе скажет «да», когда станет свободным агентом. Конечно, он был рождён, чтобы играть в «Реале», - сказал Отеро на канале Traced back Blanca в Twitch.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

​Мбаппе отреагировал на решение Азара завершить карьеру

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 Хосе Мануэль Отеро
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Volond
10 Октября 2023 в 16:49
🤦‍♂️
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