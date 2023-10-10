​«Барселона» должна огромную сумму за трансферы

«Барселона» имеет огромные долги на трансферном фронте. Как сообщает портал Goal со ссылкой на издание ARA, «сине-гранатовые» должны выплатить в районе 210 миллионов евро. Чуть менее 90 миллионов евро из этой суммы каталонцы должны заплатить в течение следующих 12 месяцев.

В числе клубов, которым «Барселона» должны выплатить деньги, находятся «Лидс», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Севилья».

Стоит сказать, что в последние годы «Барселона» борется с серьёзными финансовыми трудностями. На их фоне «сине-гранатовым» сложно осуществлять сделки на трансферном рынке.

​Раскрыты трансферные планы «Барселоны»