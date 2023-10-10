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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Раскрыты трансферные планы «Барселоны»

10 Октября 2023 • 14:58 Комментировать

«Барселона» строит планы по усилению своего состава. Как сообщает ESPN, каталонский клуб хочет подписать опорного полузащитника и двух крайних защитников.

По данным источника, «сине-гранатовые» продолжают следить за Йозуа Киммихом из «Баварии», которого клубу предлагали летом. Хави остаётся поклонником Киммиха, хотя у «Барсы» есть и другие варианты в лице Жоржиньо («Арсенал») и Гидо Родригеса («Бетис»).

Также ESPN рассказывает об интересе «Барселоны» к защитнику Хуану Фойту, который представляет «Вильярреал».

В то же время отмечается, что из-за финансовых трудностей «Барселоне» по-прежнему будет непросто осуществлять сделки на трансферном рынке.

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Евро-Футбол.Ру,
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