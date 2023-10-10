​«Севилью» возглавит уругваец

«Севилья» на днях приняла решение о расставании с Хосе Луисом Мендилибаром. Новым главным тренером андалузской команды станет Диего Алонсо. Как сообщает TodoFichajes, официально о назначении 48-летнего уругвайского специалиста будет объявлено в ближайшее время.

Последним местом работы Алонсо была сборная Уругвая, которую он покинул вскоре после чемпионата мира – 2022. На мундиале в Катаре уругвайская национальная команда не смогла преодолеть групповой барьер.

На текущий момент «Севилья» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.