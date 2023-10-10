​Фелиш поставил «лайк» публикации с намёком на помощь судей «Реалу»

На выходных «Барселона» проводила гостевой матч чемпионата Испании против «Гранады». Каталонцы смогли перевернуть игру, превратив 0:2 в 2:2. В концовке «сине-гранатовые», казалось, вырвали победу, но гол Жоау Фелиша не был засчитан. ВАР посчитал, что находящийся в офсайде Ферран Торрес влиял на эпизод, поскольку делал прыжок после подачи с фланга.

В одном из фан-аккаунтов «Барселоны» появилась публикация, в которой приводится похожий эпизод в одном из матчей «Реала». Там гол был засчитан.

«Угадайте, где засчитали гол. А потом они говорят о «деле Негрейры», - так подписана публикация.

Жоау Фелиш поставил «лайк» этой публикации, на что обратил внимание портал Goal.